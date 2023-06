European Games 2023: Alle Entscheidungen des Tages im Überblick!

Am zweiten offiziellen Wettkampftag der European Games stehen einige Medaillenentscheidungen an. Dabei ist der Blick vor allem auf die Sprinter gerichtet. Die 100-Meter-Finals stehen an.

In insgesamt 29 Sportarten kämpfen die rund 6.000 Athleten nicht nur um die Medaillen, sondern können bereits Quotenplätze für Olympia 2024 in Paris sichern.

Auch am zweiten Wettkampftag sind die Sportlerinnen und Sportler gefragt, denn es stehen direkt die ersten Medaillenentscheidungen an.

Für Deutschland sind Robin Ganter und Lisa Mayer in dieser Disziplin am Start.

Alle Entscheidungen am Donnerstag im Überblick:

Hier können sie die European Games LIVE verfolgen:

ARD, ZDF und Eurosport besitzen Rechte an den Europaspielen, werden aber nur in überschaubarem Rahmen LIVE im TV berichten. So zeigt etwa das ZDF am ersten Wochenende der Spiele im Rahmen seiner Sportsendungen Live-Bilder der Team-EM der Leichtathleten.