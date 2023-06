Mick Schumacher steigt erneut ins Auto seines Vaters

Rennfahrer Mick Schumacher (24) steigt erneut in ein Auto seines Vaters - er sitzt beim Goodwood Festival of Speed hinter dem Steuer des W02.

Rennfahrer Mick Schumacher (24) steigt erneut in ein Auto seines Vaters - der Mercedes-Ersatzfahrer sitzt beim Goodwood Festival of Speed (14. bis 16. Juli) hinter dem Steuer des W02. Mit dem Boliden war sein Vater und Rekordweltmeister Michael Schumacher 2011 in der Formel 1 unterwegs.