Mourinho tritt aus UEFA-Gremium aus

José Mourinho reagiert auf seine Vier-Spiele-Sperre: „The Special One“ tritt aus einem in diesem Jahr geschaffenen Gremium der UEFA aus.

Am vergangenen Mittwoch hatte die UEFA José Mourinho für dessen Beleidigungen gegenüber Schiedsrichter Anthony Taylor im Anschluss an dem Europa-League-Endspiel für vier Spiele gesperrt. Nur gut 24 Stunden späte reagierte „The Special One“ auf die Strafe und tritt aus einem UEFA-Gremium aus - dies teilte er dem Vorsitzenden des UEFA-Fußballausschusses Zvonimir Boban per Mail mit.