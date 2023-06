Anzeige

U21-EM: England, Frankreich und Schweiz mit Auftaktsiegen U21-EM: England, Frankreich und Schweiz mit Auftaktsiegen

Frankreich schlägt Italien zum EM-Auftakt mit 2:1 © IMAGO/Orlando/SID

SID

Titelfavorit England ist bei der U21-Europameisterschaft mit einem 2:0-Sieg gegen Tschechien ins Turnier gestartet. Frankreich gewann gegen Italien.

Titelfavorit England ist bei der U21-Europameisterschaft erfolgreich ins Turnier gestartet. Zum Auftakt bezwang der letzte Gruppengegner der deutschen Auswahl am Donnerstagabend Tschechien mit 2:0 (0:0).

Nach einer temporeichen, aber torlosen ersten Halbzeit in Batumi erzielten Jacob Ramsey (47.) und Emile Smith Rowe (90.+4) die Treffer für die Three Lions, die neben der französischen Mannschaft als einer der Topfavoriten bei der Endrunde in Georgien und Rumänien gehandelt werden. Durch das zeitgleiche 1:1 (1:1)-Unentschieden der DFB-Elf gegen Israel übernahm das Team von England-Trainer Lee Carsley die Tabellenführung in Gruppe C.

Anzeige

In der ersten Begegnung der Vorrundengruppe D setzte sich derweil die Schweiz mit 2:1 (1:1) gegen Norwegen durch. Emil Ceide (19.) hatte die Skandinavier in Führung gebracht, ehe Dan Ndoye (36.) und Kastriot Imeri (55.) die Partie für die Eidgenossen in Cluj-Napoca drehten.