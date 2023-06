U21-EM: DFB-Stars nach verschossenen Elfmeter rassistisch beleidigt - BVB reagiert

Moukoko und Co.: Das sind die Starspieler der DFB-Elf bei der U21-EM

Die deutschen U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam sind nach ihren verschossenen Elfmetern zum EM-Auftakt in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden.

Sowohl Moukoko (3.) als auch der Herthaner Jessic Ngankam (78.) waren mit einem Foulelfmeter am israelischen Schlussmann gescheitert.

„Solche Dinge gehören einfach nicht in den Fußball, wir verschießen nicht extra. Wenn du solche Nachrichten bekommst, das ist ekelhaft. Es tut einfach nur weh“, sagte der 18 Jahre alte Moukoko.

Auch Borussia Dortmund reagierte auf die Vorfälle und sprach dem Stürmer sowie Ngankam volle Unterstützung zu. „Die Borussen-Familie steht hinter dir, Youssoufa. Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen Youssoufa Moukoko und Mitspieler Jessic Ngankam im Anschluss an das Spiel der deutschen U21 entschieden. Bleibt stark!“

Ngankam von Kommentaren getroffen

„Mir tut es auch vor allem für Jessic leid, den das alles sehr mitnimmt. Er ist sehr traurig und enttäuscht, ich habe versucht, ihn aufzumuntern. Wir sind alle gleich, wir bluten alle das gleiche Blut. Was soll so was? Wir sind doch alle nur ein Haufen von Burschen und haben Lust, Fußball zu spielen“, meinte Moukoko.