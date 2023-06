Europaspiele: Erste Medaillen für deutsches Team

Viermal Silber, einmal Bronze - am zweiten Tag der Europaspiele in Krakau hat das deutsche Team die ersten Medaillen geholt.

Viermal Silber, einmal Bronze - am zweiten Tag der Europaspiele in Krakau hat das deutsche Team die ersten Medaillen geholt. Gleich doppelt jubelten die Kanuten und Kanutinnen im Sprint über 500 Meter: Im Kajak-Zweier der Männer mussten sich Felix Frank und Martin Hiller (beide Potsdam) nur der Ukraine geschlagen geben, im Kajak-Vierer der Frauen war lediglich Polen schneller.

Wie in München musste sich Müller auch in Krakau nur der Tschechin Iveta Miculycova geschlagen geben - und beendete den Freestyle-Wettbewerb wie im Vorjahr vor der drittplatzierten Französin Laury Perez.

Über Bronze freuten sich derweil die deutschen Beachhandballerinnen um Fahnenträgerin Isabel Kattner. Die Weltmeisterinnen, die erst Ende Mai ihren EM-Titel erfolgreich verteidigt hatten, bezwangen im kleinen Finale Norwegen mit 2:0. Zuvor waren Kattner und Co. an Dänemark (0:2) gescheitert, das am Abend in der nicht-olympischen Sportart gegen Spanien um Gold kämpft.