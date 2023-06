Ligue 1: Chelsea-Eigentümer steigt bei Racing Straßburg ein

Die US-amerikanischen Eigentümer des englischen Premier-League-Topklubs FC Chelsea haben den französischen Fußball-Erstligisten Racing Straßburg übernommen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach habe das BlueCo-Konsortium am Donnerstag einen Deal über den Einstieg beim Tabellen-15. der abgelaufenen Ligue-1-Saison unterzeichnet.

"Diese Vereinbarung markiert ein neues Kapitel in Straßburgs Geschichte, da sich das Konsortium dazu verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen in das Wachstum des Klubs zu beschleunigen", teilte das BlueCo-Konsortium in einer Stellungnahme mit. Dies umfasse sowohl die Profimannschaft als auch die Nachwuchsakademie des Erstligisten. Racing-Präsident Marc Keller bleibe im Amt, hieß es weiter.