BMW Open: Kieffer auf Kurs, Dämpfer für Siem, Aus für Paul

Guter Start: Kieffer mit 67 Schlägen in der Auftaktrunde © AFP/SID/MOHD RASFAN

Starker Auftakt von Maximilian Kieffer, Aus für Yannik Paul, Dämpfer für Marcel Siem: Der Ryder-Cup-Kandidat verpasste bei der 34. BMW International Open in München-Eichenried zum Start eine Topplatzierung deutlich.

Der 42-Jährige, der in einem Flight mit Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald spielte, lag nach einer durchwachsenen 71er Runde (-1) fünf Schläge hinter den zunächst Führenden Adrien Saddier (Frankreich), Edoardo Molinari (Italien) und Rikuya Hoshino (Japan/alle 66). Die Auftaktrunde des mit zwei Millionen Dollar dotierten Turniers musste am frühen Abend wegen eines Gewitters abgebrochen und soll am Freitagmorgen fortgesetzt werden.