Heidenheim: Mit Kontinuität zum 57. Bundesliga-Mitglied

"Bewundernswert": Heidenheims Weg in die Bundesliga

„Emotionalität, schnelles Umschalten in beiden Richtungen und maximale Gegenwehr vor einem Gegentor“ - mit diesen drei Maximen beschrieb Heidenheims-Trainer Frank Schmidt die DNA seines Teams im Podcast der beiden Kroos-Brüder Einfach mal Luppen . Daher betiteln Gegner die Spielweise der Ostalbstädter wenig überraschend häufig mit dem Wort „ekelig“.

Doch diese Bezeichnung wird dem Bundesliga-Aufsteiger nicht gerecht, zumindest wenn es nach Schmidt geht. „Es wäre aus meiner Sicht etwas kurz gegriffen. Ich glaube, wir machen das, was alles gerne machen würden“, erklärte der 49-Jährige.

Damit bezieht sich der Coach unter anderem auf eine große Tugend des FCH - die Kontinuität. Vor allem an zwei Personalien lässt sich diese festmachen: Holger Sanwald ist schon seit 1994 in Heidenheim in der Verantwortung und Trainer Schmidt seit 2007, dienstältester Übungsleiter im Profifußball.