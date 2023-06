IOC schließt Box-Weltverband IBA aus

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den suspendierten Box-Weltverband IBA ausgeschlossen. Diese Entscheidung traf die IOC-Vollversammlung am Donnerstag bei ihrer 140. Sitzung, die virtuell abgehalten wurde. Unter 80 Stimmen fielen 69 für den Ausschluss aus (eine Nein-Stimme, zehn Enthaltungen).

Die IBA erklärte in einer wütenden Reaktion, das IOC habe "einen gewaltigen Fehler" begangen. Der geschasste Boxverband ließ in seiner Stellungnahme einen verqueren Vergleich mit dem Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion vor exakt 82 Jahren folgen - Thomas Bach ist Deutscher. Dazu listete die IBA fünf Fragen an das IOC und forderte die Ringe-Organisation zur Antwort binnen zehn Tagen auf.