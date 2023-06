Naafiri, Hund der hundert Bisse : Das sind die Fähigkeiten von Riot Games neustem LoL-Champion!

Naafiri - League of Legends 164. Champion

Naafiri soll auf der Mid-Lane beheimatet sein und dort am ehesten der Rolle eines klassischen Assassinen ausfüllen. Sprich bei richtiger Anwendung kann Riots neuster Champion in kürzester Zeit sehr viel Schaden austeilen.

Insgesamt können zwei Projektile abgefeuert werden. Trifft der zweite Dagger einen schon von Blutungsschaden betroffenen Feind, verursacht dieser zusätzlichen Schaden. Dieser Effekt wird noch einmal verstärkt: Je weniger Leben der Gegner hat, desto mehr Schaden wird an ihm verursacht! Außerdem stellt Riots neuster Champion durch den zweiten Treffer einen kleinen Teil an Lebensenergie wieder her.

Ultimative Fähigkeit: „The Call of the Pack“

Diese Boni halten insgesamt 15 Sekunden lang an. Erzielt Naafiri in dieser Zeit einen Kill oder Assist, setzt sich dieser Timer zurück. Dies gilt allerdings nur für den ersten Kill oder Assist. Der Effekt von „The Call of the Pack“ kann somit nicht endlos verlängert werden.