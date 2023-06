Polizei: Vermeintliche HSV-Anhänger greifen Pauli-Fans an

An einer Bushaltestelle in der Nähe von Hamburg kam es zu einem Angriff von vermeintlichen HSV-Fans. Dabei gab es auch Verletzte.

In der Nacht zu Donnerstag haben in Buchholz südlich von Hamburg vermeintliche HSV-Fans Anhänger des Stadtrivalen FC St. Pauli an einer Bushaltestelle attackiert und verletzt.