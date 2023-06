Bei diesem Bayern-Star kriegt Legende Breitner "einen Vogel" - auch Kritik an Flick und Gündogan

Vor allem die Eckbälle von Kimmich haben in der vergangenen Saison schon öfter Kritik hervorgerufen. So hatte sich unter anderem SPORT1 -Experte Mario Basler über die Qualität der Standards beschwert , Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte seinen Sechser dagegen verteidigt.

Breitner: Kimmich beim Eckball ein rotes Tuch

Man müsse feststellen, dass die „Qualität der Bundesliga in den vergangenen Jahren schlechter geworden ist“, sagte der frühere Mittelfeldspieler weiter. In Deutschland werde langweiliger Fußball gespielt, der von Querpässen geprägt sei.

Was sich auch auf die Nationalmannschaft auswirke, die nach drei schwachen Testspielen heftig in der Kritik steht - was Breitner wiederum nicht ganz nachvollziehen kann: „Alle, die jetzt auf die Nationalmannschaft einprügeln, haben anscheinend geglaubt: Im nächsten Spiel wird es besser, im übernächsten Spiel wird es besser. Kaum jemand hat schon nach der Weltmeisterschaft gesagt: Diese Mannschaft ist einfach nicht besser als das, was sie seit Katar bringt.“