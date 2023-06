NBA: Der tragische Tod eines unvollendeten Basketball-Genies

Vater Press zog Pete Maravich zu einem Phänomen heran

Obwohl „Pistol“ Pete Maravich nie einen Meistertitel in der NBA errang, ist er Sport-Amerika und der Basketball-Welt als Mythos in Erinnerung.

Der am 22. Juni 1947 geborene Maravich stammte aus einer Einwandererfamilie, sein Vater Petar - genannt: Press - war Sohn serbischer Immigranten und selbst Profi und erfolgreicher Coach an der renommierten Clemson University.

Mit Vater Press als Trainer legte Maravich eine phänomenale Karriere am College hin: Bei der LSU Tigers an der Louisiana State University (der Uni, an der später auch Shaquille O‘Neal aktiv war) erzielte er zwischen 1967 und 1970 3667 Punkte - 44,2 pro Spiel.

In der NBA zeitweise der beste Werfer von allen

Knieprobleme beenden Karriere im Basketball vorzeitig

Herzfehler bewirkt tödlichen Kollaps bei Freizeitspiel

Am 5. Januar 1988 war Maravich in die kalifornische Stadt Pasadena gereist, um dort ein Radiointerview mit dem religiösen Autor James Dobson zu führen. Zusammen mit anderen Bekannten spielten die beiden ein Freizeitspiel – bei dem Maravich tot zusammenbrach.

An „Pistol Pete“ erinnern heute eine Statue an seinem früheren College und diverse Ehrungen: Sowohl die Hawks, die Jazz als auch die nun in New Orleans residierenden Pelicans haben seine Nummer „retired“. Die NBA wählte ihn 2021 zu einem der besten 75 Spieler der Geschichte.