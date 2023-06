Fiebich sieht Frauen-Basketball auf „einem sehr guten Weg“

„Wir haben jetzt erst mal gezeigt, dass wir da hingehören – zu den besten Teams in Europa“, sagte die Nationalspielerin wenige Stunden vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien (20.45 Uhr) bei MagentaSport : „Wir wollen den ganzen Mädels da draußen zeigen, dass es eine Zukunft gibt für den deutschen Damen-Basketball.“

Auch ihre persönliche Entwicklung bewertet Fiebich positiv. „Ich hatte viel Verletzungspech in den letzten Jahren, und es war so ein Auf und Ab. Jetzt die letzten anderthalb Jahre war ich verletzungsfrei. Das hat mir sehr dabei geholfen, mein Spiel weiterzuentwickeln“, sagte die 23-Jährige, die in der spanischen Liga zur MVP gewählt worden war.