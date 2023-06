Q_Poker in WM-Form

Kurz vor seinem Trip zur WSOP nach Las Vegas präsentiert sich SPORT1-Pokerstreamer Quirin Heinz in brillanter Form. Zwei Siege in zwei Tagen füllen sein Pokerkonto.

Wenn es läuft, dann läuft es. Nachdem sich unser Sport1 Poker Streamer Q_Poker am Dienstagabend bereits beim $32 Bounty Hunter Special auf ggpoker.de gegen 864 Kontrahenten durchsetzte und 2.644,62$ schnappte, legte Quirin am Mittwochabend direkt nochmals nach. Beim 85$ Bounty Hunter Deepstack Turbo ließ er 196 Gegner hinter sich und holte erneut den Sieg. Der Lohn für gut 4 Stunden Arbeit dieses Mal 2.987,30$.

Mehrwert für die Zuschauer

„Ich versuche meine Zuschauer in meinen Streams auf Twitch.tv ja nicht nur zu unterhalten, sondern ich gebe ihnen auch regelmäßig gute Tipps und Tricks um ihr Spiel zu verbessern. Und wenn meine Zuschauer dann LIVE dabei sind und sehen, dass meine Tipps aus der Theorie auch in der Praxis funktionieren, dann freut es mich nicht nur, sondern es macht mich auch in gewisser Weise stolz“.

Selbstbewusst nach Las Vegas

Und auch für die in 14 Tagen in Las Vegas beginnende Poker-Weltmeisterschaft zeigt sich der Pokerprofi optimistisch: „Ich fahre jetzt natürlich mit richtig breiter Brust zur WM. Natürlich braucht es dort auch ein wenig Glück, aber mein Selbstbewusstsein könnte gerade nicht größer sein“. Das Main-Event der WSOP in Las Vegas läuft vom 3. bis zum 17. Juli. Das Startgeld für dieses Turnier beträgt $10.000 und es werden um die 10.000 Teilnehmer erwartet, die einen Preispool von 100 Millionen Dollar generieren. Neben Q_Poker werden auch die beiden anderen Sport1 Poker Streamer Renemastermix (https://www.twitch.tv/renemastermix) sowie Jan „Hansiwurst“ Wagner (https://www.twitch.tv/hansiwurst) an diesem wichtigsten Pokerturnier des Jahres teilnehmen. Und selbstverständlich werden wir hier auf Sport1.de den Weg der Pokerstreamer verfolgen. Wer Q_Poker mal LIVE beim Pokern zuschauen möchte, der findet ihn auf (https://www.twitch.tv/q_poker Das Zuschauen ist kostenlos.