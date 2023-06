Super-Event für Spandau? Eintracht Spandau startet Petition für EMEA-Masters-Ausrichtung

In den vergangenen Jahren hat sich Spandau zu einem der Hotspots der deutschen eSports-Szene entwickelt, besonders dank Prime-League-Mitglied Eintracht Spandau. Nun will eben dieses Team die EMEA-Masters nach Spandau holen.

Man könnte an dieser Stelle eine ellenlange Liste an spannenden wie großartigen Dingen aufführen, die Eintracht Spandau seit der Gründung für den eSports in Deutschland getan hat. Stattdessen aber möchte die von Maximilian „HandofBlood“ Knabe gegründete eSports-Organisation dem Ganzen die Krone aufsetzen und die EMEA-Masters, dem wichtigsten Turnier der regionalen League-of-Legends-Szene in Europa, abseits der großen Franchise-Ligen - wie beispielsweise der LEC - nach Spandau holen.