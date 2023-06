Real Madrid verkündet nächsten Deal - nach Kroos wird der nächste Routinier gebunden

Real Madrid verkündet die nächste Vertragsverlängerung mit einem Routinier. Der Kader der Königlichen für die nächste Saison steht damit schon fast, nun wird auch Bewegung in der Personalie Luka Modric erwartet.

Real Madrid hat den nächsten Routinier an sich gebunden.

Nacho ist der dienstälteste Profi des spanischen Spitzenklubs. Er kommt aus der eigenen Jugend und trägt das weiße Trikot seit 22 Jahren. In bisher 319 Spielen holte er insgesamt 23 Titel.

Zum Hauptspielführer in Madrid stieg Nacho erst vor kurzem auf, nach dem Abgang von Superstar Karim Benzema. Bei Real ist es üblich, den Spieler zum Kapitän zu ernennen, der dem Kader am längsten ununterbrochen angehört. Dass Nacho kein absoluter Stammspieler ist, spielt dabei keine Rolle.

Darum wird nun zum Real-Kapitän

Reals Kader nimmt derweil mit der nächsten Vertragsverlängerung immer konkretere Formen an.

In Spanien vermeldeten diverse Medien am Donnerstag auch schon, dass Luka Modric sich ebenfalls für einen Verbleib in der Hauptstadt entschieden habe - obwohl ihm lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen sollen.