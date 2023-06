BVB-Ikone Zorc im adesso-Aufsichtsrat

Borussia Dortmunds langjähriger Sportdirektor Michael Zorc sitzt im Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters adesso SE. Der 60-Jährige gehöre dem Führungsgremium seit Monatsbeginn an, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund am Donnerstag mit.