Special Olympics: "Das ist ein Skandal" - Deutsche Fußballer zu stark

Die deutschen Fußballer greifen bei den Special Olympics in Berlin gleich mehrfach nach Medaillen. Ein überdeutlicher Sieg gegen die Schweiz in der zweiten Leistungsgruppe sorgt allerdings für gemischte Gefühle.

In der traditionellen Variante setzte sich Deutschland 1 am Donnerstag im Halbfinale der Kategorie M2 überdeutlich mit 25:0 gegen die Schweiz durch und kämpft am Samstag auf dem Maifeld im Schatten des Olympiastadions gegen Uganda um den Titel. Uganda hatte im anderen Halbfinale Deutschland 2 mit 4:0 ausgeschaltet.