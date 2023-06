Basketball: Nationalspieler Krämer wechselt nach Spanien

Basketball-Nationalspieler David Krämer verlässt die BBL und wechselt von den Löwen Braunschweig in die spanische Eliteklasse ACB.

Basketball-Nationalspieler David Krämer verlässt die BBL und wechselt von den Löwen Braunschweig in die spanische Eliteklasse ACB. Dies gaben die Niedersachsen am Donnerstag bekannt. Neuer Arbeitgeber des 26-Jährigen, der im vorläufigen deutschen WM-Aufgebot steht, soll Coviran Granada werden, in der abgelaufenen Saison 16. unter 18 ACB-Teams.