Transfermarkt: Bayern-Flirt mit pikanter Vorgeschichte - die Stärken und Schwächen des Pau Torres

Der FC Bayern hat Pau Torres im Blick - auch im Falle einer Verpflichtung von Kim Min-jae. Mit dem Spanier ist ein Spieler im Gespräch, der in München nicht nur positive Erinnerungen weckt.

Mit Benjamin Pavard und Lucas Hernández wollen gleich zwei Innenverteidiger weg. Doch Ersatz ist bereits in Sicht!

Neben dem Südkoreaner Kim Min-jae von der SSC Napoli , mit dem die Gespräche inzwischen weit fortgeschritten sind, steht auch Pau Torres vom FC Villarreal auf dem Zettel der Münchner. Nicht ausgeschlossen, dass am Ende sogar beide kommen! Kim als Pavard-, Torres als Hernández-Ersatz.

Diese Überlegung gibt es an der Säbener Straße. Das Management des spanischen Nationalspielers ist informiert und weiß um das Interesse der Bayern.

Torres‘ Ellbogen landete im Gesicht von Goretzka

Mit dem nämlich traf ihn Torres im Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League-Saison 2021/2022 empfindlich am Kopf. Zwar wohl unabsichtlich, dafür aber umso härter - wie Fotos des blutüberströmten Gesichtes von Goretzka beweisen.

Einen Elfmeter gab es für die Bayern damals im Estadio de la Cerámica übrigens nicht. Am Ende schieden sie gegen den Außenseiter aus Spanien sogar aus, und von Pau Torres bekamen sie anschließend noch einen frechen Spruch eingeschenkt.

„Das Ergebnis war nicht klar genug, weil wir viele Chancen hatten“, sagte der Innenverteidiger über das 1:0 im Hinspiel, dem ein 1:1 in München folgte.

Torres stand schon einmal auf Liste des FC Bayern

Findet er also mit zweieinhalb Jahren Verspätung den Weg in die bayerische Landeshauptstadt?

Bislang scheiterte ein Wechsel zu einem Topklub auch an der Loyalität des 26-Jährigen zu seinem Heimatverein, bei dem er auch menschlich extrem geschätzt wird. Bis auf eine kurze Leihe in der Saison 2018/19 zum FC Málaga ist Torres dem „Gelben U-Boot“ stets treu geblieben und zu einem Kapitän und Leader gereift.

Vertrag von Torres bei Villarreal läuft 2024 aus

Wenn die Bayern ihn nach München lotsen wollen, dürfte also auch deshalb eine nicht unerhebliche Summe aufgerufen werden, auch wenn sein Vertrag in Villarreal am Ende der kommenden Saison ausläuft.