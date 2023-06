Drei weitere Bracelets vergeben

Am 23. Spieltag der World Series of Poker gab es drei Bracelet-Entscheidungen und alle drei Turniere wurden ganz klar von den Spielern aus den USA dominiert.

Als bester Europäer belegte der Franzose Loic Dobriga Platz vier für $410.493, der Österreicher David Vedral musste sich bereits am vorletzten Spieltag auf Platz 21 für $45.900 geschlagen geben.

Im Finale des $1.500 Mixed Omaha Hi-Lo (PLO Hi-Lo, Omaha Hi-Lo und Big O) war auch Shaun Deeb wieder in der Verlosung im Kampf um das Bracelet. Nach seinem Sieg beim $1.500 Eight Game Mix, war diesmal aber auf Platz fünf für $55.894 Schluss. Die Chips von Deeb schnappte sich William Leffingwell, der sich am Ende dann auch im Heads-up gegen Zhen Cai ($156.773) durchsetzen konnte und für den Sieg $253.651 kassierte.