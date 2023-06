Anzeige

Phil Ivey scheitert an Multimillionär Phil Ivey scheitert an Multimillionär

Das Vermögen von Talal Shakerchi wird auf $150 Millionen geschätzt. In seiner Freizeit zockt der Investment Manager mit den Großen der Pokerszene. Bei der WSOP steht er vor seinem größten Triumph.

Bei der World Series of Poker in Las Vegas stehen die fünf Finalisten der $50.000 Poker Players Championship fest. Geschäftsmann und Semiprofi Talal Shakerchi erwischte am vierten Spieltag einen sensationellen Lauf und hatte mit dem Bustout von Phil Ivey auch das letzte Wort.

Für Johannes Becker lief der Spieltag dagegen gar nicht gut. Zunächst verlor er bei Limit 2-7 Triple Draw zwei Hände gegen Phil Ivey und Brian Rast. Etwas später stellte er bei No-Limit Hold‘em mit Q♦Q♣ seine letzten 500.000 Chips per 3-Bet All-in. Christopher Tong, der den Pot eröffnet hatte, machte den Call mit A♠J♠ und traf direkt am Flop das letztlich entscheidende A♥. So blieb für Becker nur Platz zwölf für $97.209 Preisgeld.

Bis zum offiziellen Final Table mit sieben Spielern erwischte es nacheinander Marco Johnson, Daniel Aleai (beide $115.477), Josh Arieh und Hal Rotholz (beide $141.125). Das Tagesziel waren aber die letzten fünf Spieler für, die im Finale am Donnerstag dann um das Bracelet und $1,324.747 Prämie spielen.

Irrer Lauf von Shakerchi

Tags zuvor war der Brite Matthew Ashton der überragende Spieler in der Schlussphase, diesmal übernahm diese Rolle sein Landsmann Talal Shakerchi. Der Investmentmanager, der seit Jahren sehr ambitioniert Poker spielt und live schon über $12 Millionen eingespielt hat, war zu Beginn am Final Table mit 1.010.000 noch short. Nach einem Verdoppler gegen Ashton in Omaha Hi-Lo und einer Serie gewonnener Razz-Hände übernahm er aber kurzzeitig die Führung. Ashton, der die PPC 2013 schon einmal gewonnen hatte, konterte aber bei NL 2-7 Single Draw mit dem Bustout von Ray Dehkharghani ($177.294) auf Platz sieben.

Der zweifache PPC Champion Brian Rast und Phil Ivey, der sein letztes von zehn Bracelets 2014 gewonnen hatte, verloren nach und nach den Anschluss zur Spitze. Rast konnte sich aber wieder berappeln, während Ivey dem sensationellen Lauf von Shakerchi zum Opfer fiel.

In der letzten Hand des Tages (No-Limit Hold‘em) open-pushte der Poker Hall of Famer mit 3♠3♥ seine letzten 1,5 Millionen Chips vom Hi-Jack-Seat, Shakerchi callte am Button mit A♣J♠ und gewann den Flip auf A♥6♠5♣7♣6♣. Für Ivey blieb Platz sechs für $228.793 Preisgeld, Shakerchi dagegen beendete den vierten Spieltag als Chipleader.

Das Finale startet heute um 13 Uhr Ortszeit Las Vegas (22 Uhr MEZ) und wird mit 60-minütiger Verzögerung dann auch im YouTube-Channel von PokerGO als Livestream übertragen.

Die Ausgangspositionen für das Finale der Players Championship:

1. Talal Shakerchi (GB), 10.170.000

2. Matthew Ashton (GB), 7.380.000

3. James Obst (Australien), 5.110.000

4. Brian Rast (USA), 4.545.000