U21-EM: So gelingt die Olympia-Quali

Sollten demnach Frankreich oder England ins Halbfinale einziehen, sind die anderen drei Semifinalisten automatisch qualifiziert. Schafft es keiner der beiden Mitfavoriten auf den EM-Titel unter die besten Vier, findet am 7. oder 8. Juli in Bukarest ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern statt.

Die DFB-Auswahl startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel ins Turnier. Die weiteren Vorrundenspiele gegen Tschechien (Sonntag) und England (28. Juni) finden in Batumi am Schwarzen Meer statt.