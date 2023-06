European Darts Matchplay: Das Event in Trier LIVE auf SPORT1 im Free-TV, Stream, Ticker

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli duellieren sich in der Arena Trier die besten Dartsspieler um den begehrten Titel beim European Darts Matchplay und SPORT1 ist an allen drei Wettkampftagen LIVE dabei.

In diesem Jahr ist die aktuelle Nummer sechs der PDC Order of Merit auch wieder am Start und will den Titel verteidigen. Die Konkurrenz ist jedoch namhaft, die ihm diesen Erfolg streitig machen will. Mit Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Michael Smith sind drei der vier bestplatzierten Spieler am Start.