Kurioser Völler-Versprecher in der Tagesschau - wie alt ist der DFB-Boss?

"Lieber Sportdirektor von so einer Mannschaft als Sportdirektor in Polen!"

Ausnahmsweise ist Zuschauern bei einem Beitrag über die deutsche Nationalmannschaft mal zum Lachen zumute. Dafür sorgt ein kurioser Versprecher im Bezug auf Rudi Völlers Alter in der Tagesschau.

Der Chefsprecher der Tagesschau sprach in der 20-Uhr-Ausgabe der Sendung am Mittwochabend fälschlicherweise vom „83-jährigen Völler“, als er in einem Beitrag über die sich zuspitzende Krise der deutschen Nationalmannschaft berichtete.