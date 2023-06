Wembanyama hofft weiter auf WM-Teilnahme

Wembanyama, der in der Szene als absolute Ausnahmeerscheinung gilt, wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in New York (02.00 Uhr/DAZN) aller Voraussicht nach bei der Talentevergabe der NBA an erster Stelle von den San Antonio Spurs ausgewählt werden. Danach plant der bewegliche "Riese" mit einer Körpergröße von mehr als 2,20 Metern auch in der "Summer League" der US-Profiliga zu spielen.