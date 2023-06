Anzeige

AEW Dynamite: Auf diese Begegnung haben Wrestling-Fans 10 Jahre lang gewartet Hierauf warteten Fans 10 Jahre lang

Kazuchika Okada (l.) und Bryan Danielson begegneten sich bei AEW Dynamite erstmals im Ring © AEW

Martin Hoffmann

Das „Dream Match“ der Ausnahmewrestler Bryan Danielson und Kazuchika Okada nimmt Fahrt auf: Bei AEW Dynamite gibt es die erste Begegnung.

„Ich will Bryan vs. Okada“: Schon vor mehr als zehn Jahren wurde der Wunsch in den sozialen Medien hinterlegt - nun geht er in Erfüllung.

Vor dem „Dream Match“ der beiden Ausnahmewrestler bei AEW / NJPW Forbidden Door am Sonntag sind sich Bryan Danielson und Kazuchika Okada in der Nacht zum Donnerstag erstmals im Ring begegnet: Das Aufeinandertreffen beschloss die aktuelle Ausgabe der TV-Show Dynamite in Chicago. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Anzeige

Kazuchika Okada und Bryan Danielson begegnen sich erstmals

Okadas Auftritt war der dramaturgische Höhepunkt eines Schlusssegment, in dem ein weiteres, frisch enthülltes Forbidden-Door-Match final aufgebaut wurde: Danielsons Kollegen vom Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta) und ihre japanischen Verbündeten Konosuke Takeshita und Shota Umino treffen auf The Elite (Hangman Page und The Young Bucks), Eddie Kingston und Tomohiro Ishii.

Kingston enthüllte am Ende der Show Okadas Weggefährten Ishii als letztes Mitglied seines Teams (in Abwesenheit von The Elite). Kingston und Ishii wurden dann von ihren Rivalen und dem „American Dragon“ übermannt - bis Okada auftauchte.

Der „Rainmaker“ trat Danielson unter dem Raunen des Publikums zu einem Blickduell gegenüber - bis Yuta ihn hinterrücks niederschlug. Okada wich dann einer Teamaktion von Danielson und Yuta aus - Yuta kassierte so den eingesprungenen Kniestoß Danielsons und dann den Rainmaker, Okadas Finisher. Die Show schloss mit einem Blickduell zwischen Okada und dem sich in sichere Distanz entzogenen Danielson.

Duell bei Forbidden Door am Sonntag

Okadas Duell mit dem US-Edeltechniker Danielson - der schon lange vor seiner WWE-Karriere als Daniel Bryan einen ähnlich guten Ruf als Ringhandwerker hatte - gab es noch nie und war wegen Danielsons Bindung an WWE lange nicht möglich, ist aber schon seit geraumer Zeit ein Fan-Wunschtraum. Nun wird er wahr.

Der 35 Jahre alte Okada - Schüler der Legende Ultimo Dragon - ist seit vielen Jahren das Aushängeschild von NJPW und stand dort in unzähligen herausragenden Matches.

In der westlichen Fanszene noch bekannter wurde er durch seine als bahnbrechend gefeierte Matchserie gegen Kenny Omega, vor seinem Engagement bei AEW ebenfalls lange in Japan aktiv.

Anzeige

Auch Omega - das vierte Mitglied von The Elite - hat bei Forbidden Door ein großes Match: Im Sequel zu dem von Fans und Kritikern gefeierten ersten Duell bei NJPW Wrestle Kingdom im Januar trifft Omega auf den ähnlich hoch veranlagten Will Ospreay.

CM Punk nach Comeback mit Überraschungsauftritt

Auch der frisch zurückgekehrte CM Punk gab sich bei Dynamite nochmal die Ehre: Zusammen mit Ricky Starks und den Tag-Team-Champions FTR (Dax Harwood und Cash Wheeler) rettete er Jeff und Matt Hardy vor einer Attacke des Bullet Club Gold (Jay White, Juice Robinson, Austin und Colten Gunn). Danach forderte er das Quartett zu einem Match bei der zweiten Ausgabe der neuen Show Collision am Samstag.

Punk hatte bei der Premiere am vorigen Samstag seine Rückkehr gefeiert, die neue Show ist nun eigentlich seine Heimatbasis, weil Dynamite in seiner Geburtsstadt Chicago stattfand, war er nun aber wieder vor Ort. Im Gegenzug ließ Boss Tony Khan die mit ihm real zerstrittene Elite-Gruppierung zu Hause - wohl auch, weil die in Chicago Buhrufe statt Jubel kassiert hätten.

Topstar Punk wird auch bei Forbidden Door am Sonntag ein Match haben: Er trifft auf NJPW-Altstar Satoshi Kojima, es ist ein Erstrundenmatch im diesjährigen Gedenkturnier für den tödlich verunglückten Owen Hart.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

Diverse weitere neue Matches für Forbidden Door wurden ebenfalls angekündigt: International Champion Orange Cassidy trifft in einem nominell sehr vielversprechenden Match auf Daniel Garcia, Zack Sabre Jr. und Japan-Ikone Katsuyori Shibata, Damenchampion Toni Storm auf Publikumsliebling Willow Nightingale, Damenchampion der US-Filiale von NJPW.

In einem weiteren starbesetzten Match treffen Chris Jericho, Sammy Guevara und Kult-Altstar Minoru Suzuki auf Legende Sting, Darby Allin und einen Mystery-Partner, der bei Collision enthüllt wird. Die Fehde der beiden Teams begann vergangene Woche mit einer Konfrontation der Legenden Jericho und Sting - begleitet von auffälligen Spannungen zwischen den langjährigen Verbündeten Jericho und Guevara.

Eine überraschende neue Entwicklung gab es auch um World Champion MJF und Rivale Adam Cole: Es wurde enthüllt, dass die beiden gemeinsam an einem Turnier um eine Chance auf die Tag-Team-Titel von FTR teilnehmen werden: In dem „Blind Eliminator Tournament“ werden die Partner zugelost - ähnlich wie einst bei der Lethal Lottery des früheren WWE-Rivalen WCW.

Anzeige

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 21. Juni 2023:

The Gunns besiegen The Hardys

Concession Stand Brawl: Mark Briscoe besiegt Jeff Jarrett

Chris Jericho, Sammy Guevara & Minoru Suzuki besiegen AR Fox, Action Andretti & Darius Martin

Daniel Garcia & Katsuyori Shibata besiegen Orange Cassidy & Zack Sabre Jr.