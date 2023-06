Joselu-Vorstellung bei Real Madrid: Das gewagte Stürmer-Spiel der Königlichen

Als Joselu am Dienstagnachmittag die Bühne auf dem Gelände von Real Madrid betrat, zog er einen Zettel aus der linken Innenseite seines Jacketts.

Pérez schwärmt von Joselu

Schon als Real-Präsident Florentino Pérez seine traditionelle Einstiegsrede gehalten hatte, wirkte der frühere Bundesliga-Stürmer ziemlich angefasst, fast ungläubig über diesen Augenblick, in dem er bei den Königlichen als neue Sturm-Hoffnung vorgestellt wurde.

Joselu als Benzema-Ersatz?

Joselu hatte zuletzt bei Espanyol Barcelona gespielt, in der vergangenen Liga-Saison 16 Tore erzielt und zwei Treffer aufgelegt – Grund genug für Madrid, den spanischen Nationalspieler nach insgesamt 13 Jahren zurückzuholen, zumindest auf Leihbasis bis 2024, mit anschließender Kaufoption.

Das Wunderliche an dieser Aktion: Joselu soll nicht etwa als Ergänzungsspieler dienen , sondern den königlichen Sturm anführen. So zumindest scheint es, nachdem Pérez auf Nachfrage eines Fans verlauten ließ, dass Real nach dem Abgang von Karim Benzema keinen weiteren Angreifer verpflichten werde.

„Ich sehe mich nicht als Ersatz. Ich komme, um meinen Beitrag zu leisten, alles abzurufen, was ich in den Jahren gelernt habe, um es zu genießen, um alles umzusetzen, was der Trainer von mir fordert“, sagte denn auch Joselu bei seiner Vorstellung.