Golf: Deutscher Boom weckt Sieg-Hoffnungen bei BMW International Open

Bei der 34. BMW International Open in München-Eichenried von Donnerstag bis Sonntag (täglich im LIVESTREAM auf SPORT1.de und am Sonntag ab 16 Uhr im Free-TV auf SPORT1 ) gibt es gleich einige deutsche Hoffnungen auf den ersten Heimsieg seit Kaymers Triumph 2008.

In Marcel Siem und Yannik Paul, derzeit Dritter im europäischen Ranking, dürfen zudem zwei Profis gar von der Teilnahme am legendären Ryder-Cup (29.9. bis 01.10.) träumen - dies hat es seit Langers und Kaymers goldenen Zeiten nicht mehr gegeben.

Golf in Deutschland: „Es hat sich viel getan“

„Das hat man sich vor 15 Jahren gar nicht vorstellen können“, sagte Routinier Alex Cejka in Eichenried. „Früher, da war Bernhard und dann Martin. Aber jetzt“, so der 52-Jährige beeindruckt, „gibt es viele, die sehr gut spielen und auch gewinnen können. Es hat sich viel getan, und es macht Spaß, wenn man weiß, da kommt noch mehr von hinten.“

Cejka meint Profis wie eben Siem (42), der im Februar auf der DP World Tour in Neu Dehli gewonnen hatte. Auch Maximilian Kieffer (32), Nick Bachem (23) und Paul (29) haben in den vergangenen Monaten durch Siege auf der DP World Tour und Topplatzierungen nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.

Auch ein Matti Schmid (25) oder Stephan Jäger (34), die auf der US-Tour starten, gehören zu dieser Kategorie. In Hamburg hatten sich zuletzt Siem und Kieffer den zweiten Rang geteilt. Vor den Toren Münchens sind nun 20 deutsche Profis am Start - ein Rekord.

Deutscher Golf-Boom - Stärker in der Breite

In der Vergangenheit war es zunächst nur der zweimalige Masters-Sieger Langer (65), der den Golfsport in Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren ins Blickfeld rückte. Ab 2008 kam dann Kaymer. Der 38-Jährige, 2011 sogar an der Spitze der Weltrangliste, löste mit seinen Erfolgen bei der PGA Championship (2010) und der US Open (2014) einen regelrechten Boom aus.