U21-WM: Nächstes Ausrufezeichen der deutschen-Handballer

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutschen U21-Handballer haben bei der Heim-Weltmeisterschaft den Einzug in die Hauptrunde praktisch sicher.

Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger gewann in Hannover gegen Tunesien mit 46:31 (21:13) und müsste zum Vorrundenabschluss gegen Algerien am Freitag schon haushoch verlieren, um noch von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe B verdrängt werden zu können.