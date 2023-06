U21 fühlt das „Kribbeln“ - „Alle sind fit und heiß“

U21-Coach Antonio Di Salvo freut sich auf seine EM-Premiere am Donnerstag gegen Israel und will den Auftaktsieg.

Immer wieder Israel: U21-Coach Antonio Di Salvo freut sich auf seine EM-Premiere. „Jetzt fühlt man auch das Kribbeln. Die Vorfreude ist riesig“, sagte der 44-Jährige vor dem Auftakt am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen den Schicksalsgegner. „Der Kreis schließt sich. Es ist kurios, dass es immer wieder Israel ist. Morgen wollen wir einfach gut in das Turnier starten und gewinnen.“

Gegen die Israelis feierte Di Salvo im November 2021 nämlich auch seinen Einstand als Cheftrainer der U21-Auswahl, damals gab es in der EM-Quali ein knappes 3:2 - nach Rückstand bis zur 89. Minute. Das Rückspiel gewann Deutschland mit 1:0. "Sie haben uns zweimal alles abverlangt. Sie sind gierig und heiß darauf, in die Zweikämpfe zu kommen, sie kontern gut und sind gut am Ball. Insgesamt ist es eine sehr gute Mannschaft", so Di Salvo, der auf alle 23 Spieler zurückgreifen kann. "Alle Jungs sind fit und heiß darauf, dass es losgeht."