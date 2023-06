Der unbekannte Golden-Boy-Kandidat aus Bochum: Tim Oermann

Die Top 5 vom VFL Bochum in der Bundesliga-Saison 2022/23

Mit Tim Oermann hat der VfL Bochum ein echtes Juwel im Kader. Eine Leihe nach Österreich macht sich vollauf bezahlt, der Abwehr-Youngster landet sogar in der Vorauswahl für eine Nachwuchs-Auszeichnung.

Die italienische Sporttageszeitung Tuttosport hat die erste Vorauswahl für den „Golden Boy Award 2023″ veröffentlicht. Auf der Liste stehen wie in jedem Jahr seit 2003 die 100 besten U21-Spieler Europas.

Die finale Wahl beim „Golden Boy Award 2023″ findet im Herbst statt. Dann küren 50 internationale Sportjournalisten aus den besten 20 Akteuren plus fünf Wildcard-Spielern den Champion.

Oermann überzeugt beim Wolfsberger AC

Der Innenverteidiger startete in Österreich in seiner ersten Profi-Saison richtig durch, nachdem er im vergangenen September für Bochum in der Bundesliga debütiert hatte und bis zur Winterpause viermal eingesetzt worden war.