Kein Team-Event mehr: IOC revolutioniert Skispringen für Olympia 2026

So wird es neben der Revolution im Alpin-Bereich auch in drei weiteren Disziplinen weitreichende Anpassungen geben.

Die größte Änderung gibt es dabei im Skispringen. Das Teamspringen wird in seiner derartigen Form abgeschafft und durch ein neues Format ersetzt.

Statt vier Springer pro Nation treten fortan nur noch zwei Athleten an. In drei Durchgängen springen sie den Olympiasieger im „Super-Team“, das in der Saison bereits im Weltcup ausprobiert wurde, aus. Nach dem ersten Springen wird das Feld auf zwölf Teams reduziert, während im Finale nur noch acht Länder im Wettbewerb sind.