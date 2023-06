Eintracht Frankfurt: Erste Toppmöller-Baustelle - SGE-Star mit Ansage

Anzeige

Kerry Hau, Lukas Rott

Der Eintracht-Stürmer Rafael Borré ist mit seiner Spielzeit in der Bundesliga unzufrieden. Sogar über einen frühzeitigen Abgang des Kolumbianers wird spekuliert.

Der kolumbianische Nationalspieler Rafael Borré hat sich über den unerwarteten 2:0-Sieg seiner Mannschaft im Testspiel gegen das deutsche DFB-Team freuen dürfen. Doch der Eintracht-Frankfurt-Profi ließ nach dem Spiel auch angestauten Frust durchklingen.

Seit der Saison 2021/2022 spielt Borré bei den Frankfurtern, muss sich jedoch immer wieder mit einem Platz auf der Bank zufriedengeben.

Während der Mittelstürmer im Länderspiel von Anfang an auf dem Feld stand, kommt er in der Bundesliga oftmals nur per Einwechslung ins Spiel. In der abgelaufenen Saison kam Borré zwar in satten 32 Ligaspielen zum Einsatz, dabei aber in rund einem Drittel der möglichen Spielzeit. Seine Startelfquote: nur 29 Prozent.

Rafael Borré ist schon seit längerem mit seiner geringen Spielzeit bei Eintracht Frankfurt unzufrieden

Verlässt Borré die Eintracht schon vor Vertragsende?

Verlässt der 27-Jährige die Eintracht noch vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2025? Der Rechtsfuß stachelt die Gerüchteküche an. Auf die SPORT1-Frage, ob er in Frankfurt bleiben wird, antwortete er in der Mixed Zone nach dem Länderspiel in Köln schmunzelnd: „Wir werden sehen, wir werden sehen.“

Für ihn sei der Klub aber trotzdem etwas Besonderes: „Es ist ein Verein, bei dem ich mich wohlfühle. Ich habe dort etwas sehr Wichtiges gewonnen. Ich mag das Projekt sehr“, erzählte der Kolumbianer.