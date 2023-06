Boxen: "Kampf der Titanen" zwischen Vitali Klitschko und Lennox Lewis - Diese Entscheidung versetzte die Box-Welt in Aufruhr

K.o.-Maschine AJ vor WM-Kampf: So hart knockte er Klitschko aus

Vor 20 Jahren fand in Los Angeles der „Kampf der Titanen“ statt. Der Brite Lennox Lewis traf in einem legendären Kampf auf Vitali Klitschko - ein umstrittener Ausgang versetzte die Box-Welt in Aufruhr.