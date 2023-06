Ndicka wechselt von Frankfurt nach Rom

Ndicka wechselt von Frankfurt zur AS Rom © FIRO/SID

Abwehrspieler Evan Ndicka wechselt vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach Italien zur AS Rom. Der 23-Jährige erhält bei der Roma einen Vertrag bis 2028. "Die Geschichte und das Prestige dieses Vereins haben in mir den Wunsch geweckt, nach Rom zu kommen, einer fantastischen Stadt, die Fußball liebt und für ihn lebt", wurde Ndicka in einer Mitteilung des Serie-A-Klubs zitiert.