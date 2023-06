Bis 2026: Köln verlängert mit Selke

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit Winterneuzugang Davie Selke vorzeitig verlängert. Der Stürmer, der im Januar von Hertha BSC in die Domstadt gewechselt war, unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2026, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Sein ursprünglicher Kontrakt lief noch bis 2024.

Der 28-Jährige passe "nicht nur als Spieler, sondern allen voran auch als Mensch sehr gut zum FC", erklärte Geschäftsführer Christian Keller. Selke wisse zudem, "dass er noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten angelangt" sei. Er selbst sei "von Anfang an begeistert vom 1. FC Köln - von den Fans und der Atmosphäre bei den Heimspielen" gewesen und habe in Köln seine "sportliche Heimat gefunden", so Selke.