Vor Paris 2024: DM der Leichtathleten in Braunschweig

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris finden die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten am letzten Juni-Wochenende 2024 in Braunschweig statt. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt. Braunschweig wird die Titelkämpfe damit zum sechsten Mal ausrichten.