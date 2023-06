MotoGP: Bradl in Assen für LCR im Einsatz

Motorrad-Pilot Stefan Bradl wird beim Rennwochenende der MotoGP in Assen an den Start gehen.

Motorrad-Pilot Stefan Bradl (Zahling) wird beim Rennwochenende der MotoGP in Assen an den Start gehen. Wie das Honda-Satellitenteam LCR am Mittwoch bekannt gab, wird der 33-Jährige ab Freitag in den Niederlanden den verletzten Spanier Alex Rins ersetzen. Nach seinem Ausfall beim GP auf dem Sachsenring kehrt auch der sechsmalige Weltmeister Marc Marquez in Assen zurück auf die Strecke.