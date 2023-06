Formel 1: Mercedes-Teamchef Wolff äfft Alonso nach - Video wird zum Internet-Hit

On Toto Wolff mit diesem Feedback gerechnet hat? Der Mercedes-Motorsportchef ist mit einer Aktion zum Internet-Hit geworden.

Nach dem Großen Preis von Kanada postete der offizielle Formel-1-Account bei Twitter ein Video, in dem sich Wolff über das Verhalten von Fernando Alonso lustig macht.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startete stark ins Rennen und überholte den Spanier bereits in der ersten Kurve. Als der auf dem vierten Platz liegende George Russell in der zwölften Runde in die Mauer krachte und das Safety Car einschreiten musste, entschieden sich Hamilton und Alonso beide für einen Reifenwechsel.