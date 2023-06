DFB-Fiasko gegen Kolumbien: Flick verdrängt Völler als zweitschlechtesten Bundestrainer der Geschichte

Es kommt alles zusammen für Hansi Flick. Der Bundestrainer ist angezählt, der Länderspiel-Dreierpack verlief ebenso desaströs wie die WM in Katar.

Denn: Hansi Flick ist der zweitschlechteste Bundestrainer in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Flick holte in seinen bisherigen 24 Länderspielen (12S/7U/5N) im Schnitt 1,79 Punkte, nur Erich Ribbeck (86) war in seiner Amtszeit noch erfolgloser.