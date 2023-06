Wie Chelsea vom Saudi-Kaufrausch profitiert

Der FC Chelsea muss nach den hohen Ausgaben in der abgelaufenen Saison in diesem Sommer Einnahmen generieren. Große Hilfe leistet wohl der saudische Staatsfonds, zu dem das ein Chelsea-Mehrheitsaktionär wohl guten Kontakt pflegt.

Unter anderem verstand Liverpools Trainer Jürgen Klopp nicht, wie der Londoner trotzdem das Regelwerk des Financial Fairplay der UEFA - das inzwischen Financial Sustainability Regulations genannt wird – und die Finanzregeln der Premier League einhalten können. „Ich verstehe diesen Teil des Geschäfts nicht, was erlaubt ist und was nicht. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber das ist nicht mein Job“, hatte der Coach Anfang Februar auf einer Pressekonferenz erklärt.