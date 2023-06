Quotenanstieg: 6,35 Millionen Zuschauer bei DFB-Pleite

Die 0:2-Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien zum Abschluss des Länderspielblocks hat beim TV-Publikum im Vergleich aller drei Begegnungen das größte Interesse geweckt. Laut Angaben des übertragenden Senders RTL verfolgten durchschnittlich 6,35 Millionen Fans und in der Spitze sogar bis zu 7,74 Millionen Interessierte am Dienstagabend die Liveübertragung aus Gelsenkirchen.

Die Quote bedeutet ein Anstieg gegenüber den vorherigen zwei Begegnungen des viermaligen Weltmeisters. In der vergangenen Woche wollten zunächst 4,57 Millionen Anhänger am frühen Montagabend im ZDF das 3:3 der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gegen die Ukraine sehen, ehe vier Tage später zur Primetime 5,92 Millionen Zuschauer bei der 0:1-Niederlage in Polen vor den Bildschirmen saßen.