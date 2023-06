Anzeige

Special Olympics World Games: Loretta Claiborne - mit 69 Jahren feiert sie in Berlin ihr Comeback Eine Ikone - mit 69 noch aktiv

Felix Kunkel

Mit fast 70 Jahren ist Loretta Claiborne die älteste Teilnehmerin der Special Olympics 2023. Die erfolgreiche Läuferin, die in Berlin im Tennis an den Start geht, erntet für ihren Einsatz für Gleichberechtigung und Inklusion über den Sport hinaus große Anerkennung.

Mit 69 Jahren ist Loretta Claiborne die älteste Teilnehmerin der Special Olympics World Games 2023.

In Berlin nimmt die US-Amerikanerin bereits zum neunten Mal an den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung teil, obwohl ihr letzter Wettkampf bei den Special Olympics 14 Jahre zurückliegt.

„Vergessen Sie, an der Spitze der Welt zu stehen. Ich war auf dem Mond. Ich war in der Galaxie“, erklärte Claiborne bei Good Morning America über den Moment, als sie erfuhr, dass sie in die deutsche Hauptstadt fährt. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemanden in meinem Alter auswählen würden.“

In den USA ist Claiborne nichts weniger als ein Star. Sie dient vielen Athleten auf der ganzen Welt als Inspiration und Vorbild.

Special Olympics: „Bereits mit der Möglichkeit, spielen zu können, gewonnen“

Ihre Devise für die Weltspiele in Berlin lautet: „Ich werde alles geben, egal ob ich das Spiel gewinne oder verliere. Ich habe bereits mit der Möglichkeit, spielen zu können, gewonnen.“

Einen Namen machte sich Claiborne ursprünglich als Läuferin. Bis heute absolvierte sie 26 Marathons. Ihre Bestzeit: 3:03 Stunden.

Doch Claiborne sucht stets eine neue Herausforderung. 2005 nahm sie am Eiskunstlauf bei den Winterspielen in Nagano teil und belegte sensationell den zweiten Platz. In Berlin wagt sie sich mit fast 70 Jahren einmal mehr an eine neue Disziplin: Tennis. Auch das ist ein Beleg, warum Claiborne als Powerfrau angesehen wird, die vor nichts zurückschreckt.

Claiborne avanciert zur Ikone der Special Olympics

1953 kam sie im US-Bundesstaat Pennsylvania als das mittlere von sieben Kindern einer alleinerziehenden Mutter zur Welt. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und konnte bis zu ihrem vierten Lebensjahr nicht laufen. Eine Sehbehinderung schränkte Claiborne zusätzlich ein. Aufhalten ließ sie sich nicht. Im Gegenteil.

Im Alter von zwölf Jahren kam Claiborne erstmals mit dem Laufsport in Berührung. 1970 nahm sie zum ersten Mal an den Special Olympics teil. Bei Weltspielen gewann sie bislang insgesamt sechs Goldmedaillen, vier im Laufen und zwei im Bowling.

Parallel dazu brachte ihr ihre Empathie, ihr Wille, ihr Einsatz für Gleichberechtigung und Inklusion und ihr Kampf gegen Diskriminierung über den Sport hinaus Anerkennung und Respekt ein. So empfing Barack Obama Claiborne einst im Weißen Haus, darüber hinaus trägt sie Ehrendoktorwürden mehrerer Universitäten.

Bereits im Jahr 2000 wurde Claibornes Geschichte unter dem Titel „Loretta - Triumph des Willens“ verfilmt. Im aktuellen Jahr zeichnete USA Today sie als eine der Frauen des Jahres aus. Heute gehört Claiborne als erste und bisher einzige Person mit geistiger Beeinträchtigung dem Vorstand von Special Olympics Global an.

Claiborne mit besonderer Botschaft

„Mir wurde gesagt, dass ich es nicht so lange in meinem Leben schaffen würde“, sagte Claiborne jüngst und fügte hinzu: „Ich glaube, dass Sport viel damit zu tun hat - mental und körperlich.“

Ihren deutlich jüngeren Rivalinnen gibt die untypische Seniorin einen Rat mit auf den Weg: „Sei stolz auf dich. Es ist in Ordnung, du selbst zu sein.“

Sie will weiterhin Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zum Erfolg verhelfen: „Finde eine Gelegenheit und ergreife sie, sei das Beste, was du sein kannst, und lasse nie jemanden an dir zweifeln.“

