European Games 2023: Alle Infos zu Sportarten, Zeitplan und TV-Übertragung

Vom 21. Juni bis 2. Juli finden im polnischen Krakau die European Games statt. Über 6.500 Athleten kämpfen in 29 Sportarten um Europameister-Titel und Quotenplätze für Olympia 2024. SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Eine Multisport-Veranstaltung par excellence.

Vom 21. Juni bis 2. Juli steigt im polnischen Krakau und den umliegenden Regionen die dritte und bislang größte Ausgabe der Europaspiele, auch European Games genannt. Das alle vier Jahre stattfindende Event ist angelehnt an Multisport-Veranstaltungen auf anderen Kontinenten, wie die Asienspiele oder die Panamerikanischen Spiele.

Dabei geht es für die über 6.500 Athleten aus 48 Nationen um einiges. In 18 der 29 ausgetragenen Sportarten können sich die Sportler bereits Quotenplätze für Olympia 2024 in Paris sichern, in zwölf Disziplinen zählen die Wettkämpfe als Europameisterschaft.

Welche Sportarten teilnehmen, wo die Wettbewerbe zu verfolgen sind und wer für Deutschland an den Start geht? Der Zeitplan und TV-Hinweise: SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Welchen Umfang haben die European Games?

Insgesamt finden Wettkämpfe in 29 Sportarten statt, darunter 22 olympische. In 18 davon geht es unter anderem um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, zudem werden in zwölf Disziplinen die Europameisterschaften in diesem Rahmen ausgetragen.

Die von den Europäischen Olympischen Komitees (EOK) organisierten Europaspiele sind aber nicht zu verwechseln mit den European Championships, die als Konkurrenzveranstaltung und mit großem Nachhall im vergangenen Jahr in München stattfanden.

Wer nimmt an den European Games teil?

Rund 6.500 Athleten aus 48 Nationen nehmen an den europäischen Wettkämpfen teil, Russen und Belarussen sind wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine von den Spielen ausgeschlossen und mit einem Einreiseverbot in Polen belegt.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schickt insgesamt 287 Athleten zu den Spielen. Bekannteste Gesichter in Team D sind die Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov, Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk und die dreifache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid (früher Althaus).

Welche Sportarten werden ausgetragen?

Am kuriosesten ist sicherlich die Aufnahme des Skispringens ins Programm, das erstmals Teil eines Multisport-Events im Sommer ist. Acht Sportarten debütieren bei der dritten Auflage der Europaspiele, darunter Padel, Muaythai und Sportklettern.

Darüber hinaus gibt es Wettbewerbe in folgenden Sportarten: Badminton, 3x3 Basketball, Beachhandball, Beachsoccer, BMX-Freestyle, Bogenschießen, Boxen, Breaking, Fechten, Judo, Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom, Karate, Kickboxen, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Mountainbike, 7er-Rugby, Sportschießen, Synchronschwimmen, Taekwondo, Teqball, Tischtennis, Triathlon und Wasserspringen.

Welche Kontroversen gibt es?

Vor allem im Fechten herrschte durch den Ausschluss von Russen und Belarussen für die Europaspiele reichlich Wirbel. Der unter starkem russischen Einfluss stehende Weltverband FIE hatte die Wiederzulassung von Aktiven aus Russland und Belarus als neutrale Athleten per Mehrheitsentscheid beschlossen.

Eigentlich sollten die Fecht-Wettkämpfe in Krakau als komplette EM fungieren. Per Dekret ordnete die FIE dann kurzerhand mit lediglich zwei Wochen Vorlauf die Austragung von Einzel-Europameisterschaften im bulgarischen Plowdiw an - und distanzierte sich von den European Games.

Wie hoch ist der Stellenwert der Europaspiele?

Über Europameisterschaften in vereinzelten Sportarten wie dem Kanuslalom sowie die Vergabe von direkten Olympia-Qualifikationen und Quotenplätzen für Paris 2024 gewinnt die Multisport-Veranstaltung an sportlichem Stellenwert, auch ist der Umfang von 29 Sportarten so groß wie noch nie.

Die dritte Ausgabe der Europaspiele - nach Baku 2015 (Aserbaidschan) und Minsk 2019 (Belarus)- ist laut der offiziellen Webseite das größte jemals auf polnischem Boden ausgetragene Sportevent.

Mit Blick auf die olympischen Kernsportarten ist der Stellenwert der Spiele jedoch überschaubar. Schwimmen ist erneut nicht im Programm, die Turn-Wettbewerbe wurden gestrichen. Die Leichtathletik findet im Rahmen der European Games nur als eigenständige Team-EM in Chorzow statt.

Im Silesia Stadion von Krakau steigen Wettbewerbe der European Games 2023

Hier können sie die European Games LIVE verfolgen:

ARD, ZDF und Eurosport besitzen Rechte an den Europaspielen, werden aber nur in überschaubarem Rahmen LIVE im TV berichten. So zeigt etwa das ZDF am ersten Wochenende der Spiele im Rahmen seiner Sportsendungen Live-Bilder der Team-EM der Leichtathleten.

Über die Streaming-Plattform European Games TV können alle Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen LIVE verfolgt werden.

TV : ARD, ZDF, Eurosport

: ARD, ZDF, Eurosport Stream : European Games TV

: European Games TV Infos: Alle wichtigen News und Hintergründe rund um die European Games auf SPORT1

Der Zeitplan der European Games im Überblick:

Badminton: Medaillenentscheidungen am 1. & 2. Juli

3x3-Basketball: Medaillenentscheidungen am 24. Juni

Beachhandball: Medaillenentscheidungen am 22. Juni

Beachsoccer: Medaillenentscheidungen am 1. Juli

BMX-Freestyle: Medaillenentscheidungen am 22. Juni

Bogenschießen: Medaillenentscheidungen am 24. & 25. Juni sowie am 28. & 29. Juni

Boxen: Medaillenentscheidungen am 1. & 2. Juni

Breaking: Medaillenentscheidungen 27. Juni

Fechten: Medaillenentscheidungen vom 25. - 29. Juni

Judo: Medaillenentscheidung am 1. Juli

Kanu-Rennsport: Medaillenentscheidungen vom 22. - 24. Juni

Kanu-Slalom: Medaillenentscheidungen vom 29. Juni - 2. Juli

Karate: Medaillenentscheidungen am 23. & 24. Juni

Kickboxen: Medaillenentscheidungen am 2. Juli

Leichtathletik: Medaillenentscheidungen vom 23. - 25. Juni

Moderner Fünfkampf: Medaillenentscheidungen am 29. Juni & 1. Juli

Mountainbike: Medaillenentscheidungen am 25. Juni

Muaythai: Medaillenentscheidungen 27. Juni

Padel: Medaillenentscheidungen am 25. Juni

Die Trendsportart Padel ist erstmals Teil der European Games

7er-Rugby: Medaillenentscheidungen am 27. Juni

Skispringen: Medaillenentscheidungen vom 27. Juni - 1. Juli

Sportklettern: Medaillenentscheidungen vom 22. - 25. Juni

Sportschießen: Medaillenentscheidungen vom 22. Juni - 2. Juli

Synchronschwimmen: Medaillenentscheidungen vom 22. - 25. Juni

Taekwondo: Medaillenentscheidungen vom 23. - 26. Juni

Teqball: Medaillenentscheidungen vom 28. Juni - 1. Juli

Tischtennis: Medaillenentscheidungen am 26. & 27. Juni sowie am 1. Juli

Triathlon: Medaillenentscheidungen am 27. & 28. Juni sowie am 1. Juli

Wasserspringen: Medaillenentscheidungen vom 22. - 28. Juni

