St. Pauli: Fazliji nach einem Jahr wieder weg

Nach nur einer Saison am Millerntor verlässt der kosovarische Nationalspieler Betim Fazliji den FC St. Pauli wieder.

Nach nur einem Jahr verlässt Defensivallrounder Betim Fazliji (24) den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli wieder und wechselt zurück zu seinem vorherigen Klub FC St. Gallen in die Schweiz. Das gaben die Hamburger am Mittwoch bekannt, über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine "Stillschweigen". In der abgelaufenen Saison kam der Nationalspieler des Kosovo auf 21 Pflichtspieleinsätze für St. Pauli.