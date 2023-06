Basketballerinnen sprengen PK: "Who Let The Germans Out?"

Die DBB-Frauen sprengten nach dem Slowakei-Spiel die Pressekonferenz und sangen: "Who Let The Germans Out?" zur Melodie von "Who Let The Dogs Out".

Nach dem Sprung ins Viertelfinale der EM haben die deutschen Basketballerinnen in Ljubljana kurzerhand die Pressekonferenz gesprengt. "Who Let The Germans Out?" ("wer hat die Deutschen rausgelassen?") sangen die Spielerinnen zur Melodie des Hits "Who Let The Dogs Out" von Baha Men.