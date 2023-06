Cardinals und Giants spielen im ältesten Ballpark der USA

Die St. Louis Cardinals und die San Francisco Giants dürfen in der nächsten Saison ein Spiel im ältesten professionellen Ballpark der USA austragen.

Den St. Louis Cardinals und den San Francisco Giants aus der Major League Baseball (MLB) wird in der kommenden Saison eine besondere Ehre zuteil.

Die beiden Teams tragen eines ihrer 162 Hauptrundenspiele im ältesten professionellen Ballpark der USA aus, dem Rickwood Field in Birmingham/Alabama. Das Stadion wurde 1910 erbaut.

MLB-Hommage an die Negro Leagues

Wie die MLB mitteilte, soll die Partie in Birmingham am 20. Juni 2024 stattfinden. Sie soll eine Hommage an die Negro Leagues und ihren größten noch lebenden Spieler werden - Willie Mays.